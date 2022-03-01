BALKONDA BORNOZLA MAHSUR KALDI, KAPIYI AÇINCA ZAFER POZU VERDİ - Haberler

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BALKONDA BORNOZLA MAHSUR KALDI, KAPIYI AÇINCA ZAFER POZU VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'da Melisa S. (23), hava almak için bornozla çıktığı balkonda kapının aniden kapanmasıyla mahsur kaldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Melisa S. (23), hava almak için bornozla çıktığı balkonda kapının aniden kapanmasıyla mahsur kaldı. Melisa S., üst kattan poşetle sarkıtılan penseyle kapıyı açıp, zafer pozu verdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Yenigün Mahallesi, 1060 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Hava almak için üzerinde kırmızı bornozla balkona çıkan Melisa S., kolu kırık kapının kapanması ile mahsur kaldı. Bir süre kapıyı açmak için çaba sarf eden Melisa S., başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otoparkta bırakılan bir araç yüzünden siteye giremedi. Bu sırada Melisa S.'ye komşuları poşet içinde üst balkondan iple pense sarkıttı. Penseyle kapıyı açan Melisa S. gazetecilere zafer pozu verdi. Kapının açılmasının ardından tutanak tutan itfaiye, olay yerinden ayrıldı.

BALKONDA BORNOZLA MAHSUR KALDI, KAPIYI AÇINCA ZAFER POZU VERDİ

BALKONDA BORNOZLA MAHSUR KALDI, KAPIYI AÇINCA ZAFER POZU VERDİ

BALKONDA BORNOZLA MAHSUR KALDI, KAPIYI AÇINCA ZAFER POZU VERDİ

BALKONDA BORNOZLA MAHSUR KALDI, KAPIYI AÇINCA ZAFER POZU VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Haberler

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