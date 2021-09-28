Balkonda av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı komşusu çıktı - Haberler
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Balkonda av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı komşusu çıktı

AA / Hanife Erdinç - Haberler | Güncel
Balkonda av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı komşusu çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısının komşusu olduğu belirlendi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısının komşusu olduğu belirlendi.

Küçükkuyu beldesindeki cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat şubelerince teknik inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin ifadelerinin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Ali Ayran'ın (49) katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur (47) olduğu tespit edildi.

Araç plaka kayıtlarını inceleyen ekipler, Batur'un İstanbul'a gittiğini belirledi.

Telefon kayıtlarını da araştıran ekipler, ikna ederek şüphelinin İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olması sağladı.

Zanlının ikametindeki aramalarda, suç aleti ruhsatsız av tüfeği ve olay yerinde bulunan boş fişekle aynı marka 3 av tüfeği fişeği bulundu.

Küçükkuyu'da yaşayan Ali Ayran (49), 26 Eylül'de evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle öldürülmüştü.

AA / Hanife Erdinç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Balkonda av tüfeğiyle öldürülen kişinin katil zanlısı komşusu çıktı - Haberler
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