Balkoncu, Polisin Takibi Sonucu Yakalandı

Balkoncu, Polisin Takibi Sonucu Yakalandı

Samsun’da ’balkonculuk’ yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Balkoncu, Polisin Takibi Sonucu Yakalandı

Samsun'da 'balkonculuk' yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 4 ayrı evden balkona tırmanarak içeri girip hırsızlık yaptığı iddia edilen 21 yaşındaki A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.A., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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