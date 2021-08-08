Balkona yıldırım düştü
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Balkona yıldırım düştü

Balkona yıldırım düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir binanın beşinci katındaki evin balkonuna yıldırım düştü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir binanın beşinci katındaki evin balkonuna yıldırım düştü.

Gece başlayan yağmur sırasında ilçeye bağlı Çiğdede Mahallesi'nde bulunan binanın beşinci katının balkonuna yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kopan beton parçası dış merdivenlere çarpıp asfalta düştü. Binanın altında kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma da meydana gelmedi. Yetkililer tarafından sokaktaki beton parçaları toplandı. - HATAY

Balkona yıldırım düştü
Balkona yıldırım düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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