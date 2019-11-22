Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti
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Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

22.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:21
Balkona tırmanmak isterken ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti

'da anahtarı olmayınca evine balkona tırmanırken girmek isteyen bir kişi düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası İsmail Kurtuluş (62) yanında evinin anahtarı olmayınca dış merdivenden ikinci kattaki evine girmek için balkona tırmanmak isterken yere düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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