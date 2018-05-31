Balkona Salıncak Kurup Eğlenen Çocuklar Yürekleri Ağza Getirdi! Korku Dolu Anlar Kamerada

Antalya'da bir apartmanın 3. katındaki bu görüntü görenleri hayrete düşürdü. Balkona salıncak kuran iki çocuk, sallandıkça eğleniyor fakat hayatları pamuk ipliğine bağlı.

ÇOCUKLAR 3'ÜNCÜ KATTAKİ BALKONA SALINCAK KURDU

Show Haber'de yayınlanan görüntüler Antalya'dan... Sorumsuz anne babanın müsaade ettiği salıncak bir apartmanın 3. katına hem de açık balkona kurulmuş.

SALINCAKTAN DÜŞÜP YERE ÇAKILMASI AN MESELESİ

İki çocuktan birisi salıncağı sallandı, diğeri ise salıncağın üzerinde eğlendi. Salıncaktan elini bırakırsa dengesini kaybedip, 3 kattan yere çakılması an meselesi olan çocukları yoldan geçen vatandaşlar uyarmaya çalıştı.

"BÖYLE ANNE BABA OLAMAZ"

Açık balkondaki bu akılalmaz görüntüleri kaydeden vatandaş ise tepkisini "Böyle anne baba olamaz, Çocukların düşmesine ramak kala." sözleriyle dile getirdi.

"ELİNİ SALINCAKTAN BIRAKMA"

Sokaktan çocuklara bağıran bir diğer vatandaş ise çocuğun düşmemesi için 'Elini salıncaktan bırakma" uyarısında bulundu.

Eğer çocukların ebeveynleri tehlikenin farkına zamanında varmazsa eğlence facia ile bitebilirdi.