Balkona Salıncak Kurup Eğlenen Çocuklar Yürekleri Ağza Getirdi! Korku Dolu Anlar Kamerada
Antalya'da apartmanın 3'üncü katındaki balkona salıncak kuran iki çocuk birbirini sallayıp eğlenirken yoldan geçen vatandaşların yürekleri ağza geldi. Korku dolu anlar anbean kameraya kaydedildi.
Antalya'da bir apartmanın 3. katındaki bu görüntü görenleri hayrete düşürdü. Balkona salıncak kuran iki çocuk, sallandıkça eğleniyor fakat hayatları pamuk ipliğine bağlı.
ÇOCUKLAR 3'ÜNCÜ KATTAKİ BALKONA SALINCAK KURDU
Show Haber'de yayınlanan görüntüler Antalya'dan... Sorumsuz anne babanın müsaade ettiği salıncak bir apartmanın 3. katına hem de açık balkona kurulmuş.
SALINCAKTAN DÜŞÜP YERE ÇAKILMASI AN MESELESİ
İki çocuktan birisi salıncağı sallandı, diğeri ise salıncağın üzerinde eğlendi. Salıncaktan elini bırakırsa dengesini kaybedip, 3 kattan yere çakılması an meselesi olan çocukları yoldan geçen vatandaşlar uyarmaya çalıştı.
"BÖYLE ANNE BABA OLAMAZ"
Açık balkondaki bu akılalmaz görüntüleri kaydeden vatandaş ise tepkisini "Böyle anne baba olamaz, Çocukların düşmesine ramak kala." sözleriyle dile getirdi.
"ELİNİ SALINCAKTAN BIRAKMA"
Sokaktan çocuklara bağıran bir diğer vatandaş ise çocuğun düşmemesi için 'Elini salıncaktan bırakma" uyarısında bulundu.
Eğer çocukların ebeveynleri tehlikenin farkına zamanında varmazsa eğlence facia ile bitebilirdi.
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Cahillikde son noktaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bisey olursa kader kismet deyip gecerlerCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Cahiller işte bunlar cahil cahil gerici zihniyet yobazlarCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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Böyle ana baba düşman başına yarabbim bukadar cahillik olurmu yahu devlet el atsın bu olaya ceza yazsın anne ve babayaCevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır
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Sosyal hizmetler gidip cocugu alsa belki akılları baslarına gelir. Herkesin anne baba olamayacagının en büyük kanıtı.Cevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır