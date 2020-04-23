Balkona sahne ve ses sistemi kurup, çocukların bayramını kutladılar DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde palyaçoluk yapan Topcan çifti, evlerinin balkonlarına kurdukları sahne ve ses sistemiyle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde palyaçoluk yapan Topcan çifti, evlerinin balkonlarına kurdukları sahne ve ses sistemiyle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kervansaray Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan, palyaçoluk yapan Pınar Topcan (29) ile eşi Evrim Topcan (32), evlerinin balkonuna sahne ve ses sistemi kurdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel program hazırlayan Topcan çifti, sabah ilk olarak İstiklal Marşı'nı çaldı. Sesi duyarak evlerinin balkonlarına çıkan çocuklar da, saygı duruşu ve marşın ardından şiirler ve şarkılar söyleyen çifte, eşlik etti. Topcan çifti, çocukları eğlendirmek için köpükle balon ve sihirbazlık gösterileri yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle bayramı okullarında kutlayamayan ve evlerinden çıkamayan çocuklar, bu kez bayramı balkonlarından coşkuyla kutladı. Evrim Topcan, koronavirüs salgını nedeniyle çocukların bayramını balkondan kutlamaya çalıştıklarını ve eğlenmelerini sağladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA