Balkona Kahve İçmeye Çıkan Oyuncu Blanca Blanco, Yarı Çıplak Paparazzilere Yakalandı
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Balkona Kahve İçmeye Çıkan Oyuncu Blanca Blanco, Yarı Çıplak Paparazzilere Yakalandı

Altın Küre ödüllerinde kıyafetiyle gündem olmaya çalışan Blanca Blanco, başarılı olamayınca bu defa da yarı çıplak balkonda kahve içti. Blanco'nun bu halini paparazziler anında yakaladı.

ABD'li aktrist Blanca Blanco, evinin balkonunda kahve içmeye çıktığında gazetecilere yakalandı. Dondurucu soğuğa rağmen oldukça cesur bir şekilde balkona çıkan Blanco'nun fotoğrafları ülkesinde gündeme oturdu.

HAVA SIFIRIN ALTINDAYDI

Pazartesi günü ABD'nin Utah şehrindeki evinin balkonuna, kahve içmek için çıkan Blanco'nun üzerinde sadece önü açık hardal rengi bir ceket ve iç çamaşırı vardı. Sıcaklığın sıfırın altında olduğu havada bu şekilde balkona çıkan Blanco'nun fotoğrafları çok konuşuldu.

ALTIN KÜRE'DEKİ KIRMIZI TERCİHİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Blanco geçtiğimiz ay düzenlenen Golden Globe ödüllerinde giydiği kırmızı elbise ile çok konuşulmuştu. Hem cesur elbisesi hem de herkes sektördeki tacizi protesto etmek için siyah giyerken yaptığı renk seçimi ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.

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