Balkona Kahve İçmeye Çıkan Oyuncu Blanca Blanco, Yarı Çıplak Paparazzilere Yakalandı
Altın Küre ödüllerinde kıyafetiyle gündem olmaya çalışan Blanca Blanco, başarılı olamayınca bu defa da yarı çıplak balkonda kahve içti. Blanco'nun bu halini paparazziler anında yakaladı.
ABD'li aktrist Blanca Blanco, evinin balkonunda kahve içmeye çıktığında gazetecilere yakalandı. Dondurucu soğuğa rağmen oldukça cesur bir şekilde balkona çıkan Blanco'nun fotoğrafları ülkesinde gündeme oturdu.
HAVA SIFIRIN ALTINDAYDI
Pazartesi günü ABD'nin Utah şehrindeki evinin balkonuna, kahve içmek için çıkan Blanco'nun üzerinde sadece önü açık hardal rengi bir ceket ve iç çamaşırı vardı. Sıcaklığın sıfırın altında olduğu havada bu şekilde balkona çıkan Blanco'nun fotoğrafları çok konuşuldu.
ALTIN KÜRE'DEKİ KIRMIZI TERCİHİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Blanco geçtiğimiz ay düzenlenen Golden Globe ödüllerinde giydiği kırmızı elbise ile çok konuşulmuştu. Hem cesur elbisesi hem de herkes sektördeki tacizi protesto etmek için siyah giyerken yaptığı renk seçimi ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.
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bende boyleyım sureklı en guzeli rahat bırakacaksın göğüsleri.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Güzel görmesek yeriz de, meymenet yok tipinde.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kadının neresi güzel iğrenç ya açınca güzel mi oluo..Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırBAYANNE: Kesin yaradan seni çirkin yaratmıştır.onları güzel herşey ortada onun için yıldız sen ise kahroluyorsun.1 1 Yayından Kaldır
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kolaysa erzurum da da balkona böyle çıksın haziran ayında buzları çözülür artıkCevap Yaz 8 Yayından Kaldır