Balkona düşen yaralı leylek ameliyat edildi

Samsun'un Havza ilçesinde, ayağı kırıldığı için bir evin balkonuna düşen leylek ameliyat edildi.

İlçede yaşayan İsmail Akaydın, evinin balkonuna düşen ve ayağının kırık olduğu tespit edilen leyleği, veteriner hekim Cihan Özgül'e götürdü.

Özgül, muayene sonucunda, leyleğin ayağının açık kırık ve kopmak üzere olduğunu belirledi.

Leyleği ameliyat eden ve ayağına platin takan Özgül, hayvanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını söyledi.

Özgül, leyleğin kopmak üzere olan ayağının iyileşmesi için hemen ameliyata aldıklarını belirterek, "Kemik uçlarını bir araya getirdik ve pin uygulamasıyla bandaj yaptık. Önümüzde uzun bir fizik tedavi süreci var. İyileştikten sonra tekrar doğaya dönmesini sağlamamız için 1 yıl gibi bir süre fizik tedavi yapacağız ve yeniden uçmasını sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA