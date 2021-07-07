Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi
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Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan bir vatandaş balkona çıktığında karşılaştığı hayvan nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan bir vatandaş balkona çıktığında karşılaştığı hayvan nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi...

Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan bir vatandaş balkona çıktığında karşılaştığı hayvan nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan bir vatandaş balkona çıktığında karşılaştığı hayvan nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde görülen yavru baykuş şaşkınlığa neden oldu. Zülkif Kefli Demir hava almak için evinin balkonuna çıktığında tanımlayamadığı kuşu gördü. Şaşkınlık yaşayan Demir hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonunun kamerasına açan Demir, kayda girerek hayvanın videosunu çekti. Hayvana yakınlaşan Demir, ilk başta tanımlayamadığı hayvanın yavru bir baykuş olduğunu anladı.

Daha sonra korkan yavru baykuş uçarak yola düştü. Yavru baykuşu yakalayan Demir doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi
Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi
Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi
Balkona çıktı, şaşkınlığını gizleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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