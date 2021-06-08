Balkon penceresine sıkışan kumruyu kurtarıp, su içirdiler
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Balkon penceresine sıkışan kumruyu kurtarıp, su içirdiler

Balkon penceresine sıkışan kumruyu kurtarıp, su içirdiler
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'deki apartmanın balkon penceresine sıkışan kumruyu, itfaiye kurtardı.

OSMANİYE'deki apartmanın balkon penceresine sıkışan kumruyu, itfaiye kurtardı. Kumru, itfaiye erlerinin elinden su içti.

Esenevler Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkon penceresine sıkışan kumruyu görenler, ilk önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde kimsenin olmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Eve gelen ekipler, binanın dışına merdiven kurdu, bir itfaiyeci de daireye çıkarak kumruyu sıkıştığı pencereden kurtardı. Herhangi bir yarası bulunmayan ancak yorgun düştüğü görülen kumru, itfaiye erlerinin elinden bir süre su içti. Kumru, daha sonra uçarak gözlerden kayboldu. 


Balkon penceresine sıkışan kumruyu kurtarıp, su içirdiler
Balkon penceresine sıkışan kumruyu kurtarıp, su içirdiler
Balkon penceresine sıkışan kumruyu kurtarıp, su içirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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