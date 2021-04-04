Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı
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Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Samet B. (23), balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesi Neriman Işık'ı (41) darbetti, onun erkek arkadaşı Orhan Ergüven'i (37) ise karnından bıçakladı.

Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti

ANTALYA'da Samet B. (23), balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesi Neriman Işık'ı (41) darbetti, onun erkek arkadaşı Orhan Ergüven'i (37) ise karnından bıçakladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 754 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Samet B., iddiaya göre giriş katındaki evinde 2 haftadır kendisinde kalan annesi Neriman Işık ve onun erkek arkadaşı Orhan Ergüven ile birlikte alkol almaya başladı. Bir süre alkol alan gruptan Neriman Işık, evin balkon kapısını açtı. Buna sinirlenen Samet B., annesine kapıyı kapatmasını söyledi. Anne Işık ise kapıyı kapatmayacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Neriman Işık'ın erkek arkadaşı Orhan Ergüven de olaya müdahil oldu. Alkolün de etkisiyle iyice sinirlenen Samet B., eline aldığı bıçağı Orhan Ergüven'in boğazına dayadı. Neriman Işık oğlunu sakinleştirmeye ve elindeki bıçağı almaya çalışsa da Samet B., Ergüven'i karın bölgesinden bıçakladı, annesini de başına defalarca vurup darbetti.

KALDIRIM ÜZERİNDE AMBULANS BEKLEDİLER

Neriman Işık ile bıçaklanan erkek arkadaşı Orhan Ergüven kendilerini evden dışarı atarken, 500 metre ileride kaldırıma oturdu. Bu sırada durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Orhan Ergüven ile Neriman Işık'ı, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Suç aleti bıçakla evin önünde bekleyen Samet B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı
Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı
Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı
Balkon kapısını açmasına sinirlendiği annesini darbetti, erkek arkadaşını bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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