Balkon faciasında yaralanan baba hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay balkon çökmesi sonrası yaralanan ve 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren baba M. Gabri Gök hayatını kaybetti.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesinde 10 Haziran günü 3 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Çöken balkonda oturan baba ve 3 tane çocuğu ile yardıma gelen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren baba M. Gabri Gök hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA