Balkon duvarında tehlikeli dans...Sokağa çıkma yasağında yürekleri ağza getiren anlar kamerada Balkon duvarında tehlikeli dans...Sokağa çıkma yasağında yürekleri ağza getiren anlar kamerada Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi belediye ekiplerince çalan müziğe balkon duvarına çıkarak tehlikeli dans ile eşlik etti.

Balkon duvarında tehlikeli dans...Sokağa çıkma yasağında yürekleri ağza getiren anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi belediye ekiplerince çalan müziğe balkon duvarına çıkarak tehlikeli dans ile eşlik etti. O anlar yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Alaplı ilçesinde yaşandı. Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşları eğlendirmek ve moral sağlamak amacıyla müzik etkinliği gerçekleştirdi.

Çalan müziğe kendini kaptıran bir vatandaş ise tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti. Balkon duvarına çıkan ve ismi öğrenilemeyen vatandaş müzik eşliğinde oynamaya başladı.

O anları izleyenler ise kısa süreli panik yaşadı. Şaşkın adam tehlikeli dansına bir süre sonra ara vererek yeniden zemine indi.

Kaynak: İHA