BALKON DUVARI YIKILINCA AŞAĞI DÜŞTÜLER
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BALKON DUVARI YIKILINCA AŞAĞI DÜŞTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, 3 katlı bir binanın en üst katındaki balkonun duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, 3 katlı bir binanın en üst katındaki balkonun duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkılması sonucu Mustafa A. (41) ile Olcay A.Y. (17) 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BALKON DUVARI YIKILINCA AŞAĞI DÜŞTÜLER
BALKON DUVARI YIKILINCA AŞAĞI DÜŞTÜLER
BALKON DUVARI YIKILINCA AŞAĞI DÜŞTÜLER
BALKON DUVARI YIKILINCA AŞAĞI DÜŞTÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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