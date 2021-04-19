Balkon bahçeciliğinde 2'nci etap aromatik bitkiler
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Balkon bahçeciliğinde 2'nci etap aromatik bitkiler

Balkon bahçeciliğinde 2'nci etap aromatik bitkiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nin "Çocuklarımız toprakla tanışsın" sloganıyla başlattığı balkon bahçeliğinde 2'nci etap adaçayı, kekik, sarımsak gibi aromatik bitkilerle devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin "Çocuklarımız toprakla tanışsın" sloganıyla başlattığı balkon bahçeliğinde 2'nci etap adaçayı, kekik, sarımsak gibi aromatik bitkilerle devam ediyor. Fidelerinin ekili olduğu 2 bin saksının dağıtımı bugün başladı.

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin üretime yönelik çalışmaların parçası olmalarını sağlayacak balkon bahçeciliği projesinin 2'nci etabı başladı. Ocak ayında, proje için gönüllü olan 2 bin 500 eve marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksılar gönderen Muratpaşa Belediyesi, bu kez adaçayı, kekik, sarımsak gibi aromatik bitkilerden oluşan saksılar hazırladı.

Saksılar, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki üretim tesisinde hazırlandı. Her bir fide özenle saksılara yerleştirirken Muratpaşa Belediyesi de projeye gönüllü olarak katılmak isteyenler için internet üzerinden başvuruları aldı. 2 bin kişiyle sınırlı proje için başvurular 40 dakika içinde dolarken hazırlanan saksılarını dağıtımına bugün itibariyle başlandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, balkonda çiçek dışında başta aromatik bitkiler ve baharatlar olmak üzere mevsimlik sebze, meyve yetiştirmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Geçmiş yıllarda saksıda soğan, patlıcan, maydanoz ve biber fideleri hediye ederek bu kültürü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Bu yılla birlikte bu alandaki çalışmalarımızı, desteklerimizi daha sistematik hale getirdik. Marul, maydanoz gibi yeşilliklerin ardından şimdi aromatik bitkiler. Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. ve çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak." - ANTALYA

Balkon bahçeciliğinde 2'nci etap aromatik bitkiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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