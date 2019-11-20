Balkes'li U11 futbolcularından Başkan Avcı'ya teşekkür ziyareti

20.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:21

Balıkesirspor U11 takımı oyuncuları ve Antrenör Rıdvan Karaca ile oyuncuların aileleri, Başkan Avcı'yı ziyaret ederek U11 takımına vermiş olduğu desteklerden dolayı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür ettiler.



Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda düzenlenen ve 2009 yaş grubunda 20 takımın katıldığı İnternational Ephesia Cup'ta 2. olarak büyük bir başarıya imza atan Balıkesirspor U11 oyuncuları Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı makamında ziyaret ederek Başkan'a takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler. BalıkesirsporU11 takımı, 20 takımın katıldığı turnuvada, Eskişehirspor, Denizlispor gibi birçok köklü takımı geride bırakarak finale çıktı. Final de bitime 2 dakika kala yediği golle 1-0 mağlup olarak turnuva ikinciliğini elde ettiler ve büyük bir başarı örneği sergilediler.



Ziyarette konuşan Antrenör Rıdvan Karaca, Başkan Hasan Avcı'ya vermiş olduğu desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirirken," Kulübümüzde olan mali sıkıntılar malum, bizler bu sıkıntıları yaşarken bizim elimizden tuttunuz ve bize yardımcı oldunuz. Bu çocuklara ve alt yapıya vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dedi.



Başkan Avcı, "Amatör spor kulüplerine ve alt yapılara destek olmaya devam edeceğiz"



Başkan Avcı ise, böyle pırıl pırıl, gelecek vaat eden çocuklarımıza sahip çıktığı için Antrenörlerine ve Balıkesirspor'a teşekkür ederken, " Çocuklar bizim geleceğimiz, bu çocukları sosyal medya ve elektronik bağımlılıktan uzak tutarak spor yapmaya yönlendirmeniz bizim için çok önemli.Çocuklarımızı elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyor, gösterdikleri mücadeleden ve yoğun çabadan dolayı Antrenör Rıdvan Karacave değerli ailelere teşekkür ediyorum "dedi. Biz Altıeylül Belediyesi olarak takım kurmak yerine o bütçeyi ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerine ve alt yapılara harcama yoluna gidiyoruz. Çünkü gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu onları spora yönlendirmekten geçiyor. Bizde bu bilinçle hareket ediyoruz. Dedi.



Oyuncuları da tebrik eden Başkan Avcı, "Okullarınızda da başarılı olduğunuzu öğrendim. Demek ki sporda ki başarınız derslerinize de yansımış. Buda ayrıca takdir edilmesi gereken bir durum. Sizleri tebrik ediyorum. Böyle önemli turnuvalarda oynayıp, başarılar kazanarak şehrimizin tanıtımını yapmanızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA