Balkaya'dan, Başkan Özen'e ziyaret Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yaşar Faruk Balkaya'yı makamında ağırladı.

Bizler hizmet için buradayız

Başkan Özen; "Bizler hizmet için buradayız. Halkımıza en güzel hizmetleri vermeye en güzel projeleri üretmeye çalışıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na atanan Yaşar Faruk Balkaya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Yeni görev yerinde başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Sakarya, Sapanca için güzel işler icra etmeye çalışacağız. Sayın Balkaya'ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yaşar Faruk Balkaya; misafir perverliğinden dolayı Başkan Özen'e teşekkür etti. Daire Başkanı Balkaya "Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in göreve geldiği hizmet süresi içinde görüyoruz ki başarılı projelere imza atmış durumda. Bundan sonra yapılacak hizmetlerde bizlerde üzerimize düşen göev için hazırız. Bizler birlik ve beraberlik içinde halkımız için hizmete talibiz" dedi. Başkan Özen, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Başkan Özen, Balkaya'ya Sapanca Belediyesi logolu şilt takdim etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.

Kaynak: Bültenler