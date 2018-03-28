Balkaya Dağları'nda Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlar Kararlılıkla Devam Ediyor (2)

- Balkayalar'da ikmal malzemelerinin dağ iplerinden makara sistemi ile birliğe nakil görüntüleri HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Balkaya Dağları'nda, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar, sarp dağlık ve kayalık bölgelerde kararlılıkla devam ediyor. (2)