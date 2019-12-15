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BALKANTÜRKSİAD gıda etiketlerine dikkat çekti

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ile Essen Organik'in düzenlediği, 'Gıda Etiketlerinde Mevzuat ve Görüşler' konulu seminere ev sahipliği yaptı.

15.12.2019 01:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:05
BALKANTÜRKSİAD gıda etiketlerine dikkat çekti

Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ile Essen Organik'in düzenlediği, 'Gıda Etiketlerinde Mevzuat ve Görüşler' konulu seminere ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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