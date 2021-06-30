BALKANTÜRKSİAD, E-seminerlere devam ediyor

BALKANTÜRKSİAD, son düzenlediği e-seminerde, 'İşverenlerin Yararlanabileceği Borç Yapılandırması, Vergi Avantajları ve Destekleri' konusunda uzmanlar tarafından bilgi verildi.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Emel Pekcan moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve BALKANTÜRKSİAD Üyesi Yeminli Mali Müşavir Mümin Pekcan, İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen ve SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca konuyla ilgili bilgi aktardılar.

E-seminerin başında kısa bir selamlama konuşması yapan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, "Pandemi nedeniyle 15 aydır çok zor ve olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç günlük yaşantımızı değiştirirken iş dünyasında da bir takım sıkıntılar doğurdu. Bu sıkıntıların giderilmesi adına ekonomik tedbirler alınıyor. Biz de bu gibi seminerlerle üyelerimizin bilgilerini güncelliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve BALKANTÜRKSİAD Üyesi Yeminli Mali Müşavir Mümin Pekcan, işverenlerin yararlanabileceği borç yapılandırması ve vergi avantajları uygulamaları hakkında bilgi verdi.

SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca da 7326 sayılı kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılması ve işverenlerin yararlanabileceği güncel SGK teşvikleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen ise işverenlerin yararlanabilecekleri İŞKUR destekleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: Bültenler