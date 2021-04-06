BALKANTÜRKSİAD'DA yeni başkan Fatih Şakir

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkan Fatih Şakir oldu.

Pandemi kuralları kapsamında Podyum Davet'te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısına; AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Bülent Hamdi Cingil, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Atakan Ünsal, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan'ın yanı sıra siyasi partilerin il başkan ve temsilcileri, çok sayıda yerel yönetici, üst düzey bürokrat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve BALKANTÜRKSİAD Üyeleri katıldı.

Vehbi Varlık'ın Divan Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan BALKANTÜRKSİAD'ın önceki dönem Başkanı Berat Tunakan, BALKANTÜRKSİAD'ın 10. yılını kutladığını, 400 üyesiyle iyi günde kötü günde, Balkan ülkeleri ile Bursa arasındaki iletişimi kuvvetlendirme adına sosyal ekonomik ve kültürel olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

2 dönemlik başkanlık görevi boyunca önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Tunakan, şunları söyledi: "Sinerji toplantısı, iş geliştirme toplantısı, yurt dışı ekonomi zirveleri, online seminerler, bilgilendirme toplantıları, kurumsal ziyaretler, BALKANTÜRKEVİ'nin açılışı gibi pek çok önemli çalışmaya imza attık. Son 1 yılımız pandeminin gölgesinde geçse de çalışmalarımızda bir aksama olmadı. Önemli bir eser olarak gördüğümüz Balkan ve Rumeli topraklarındaki ata yadigarı anıt eserlerin Bursa'da yaşatılması için MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi kurma çalışması başlattık. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Nilüfer Belediye Başkanlığı ile birlikte projelendirdiğimiz 1.5 milyon TL tutarındaki bu çalışmamızın sonuna geliyoruz. Ve yine Avrupa Parlamentosu ziyaretimizde, Avrupa Birliği hibe desteklerinden üyelerimizin faydalanması için çalışma başlattık. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Tunakan'ın konuşması sonrasında protokol konuşmalarına geçildi. AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ile BEV Başkanı Dr. Aytuğ Onur selamlama konuşmasıyla konuklara seslendi.

Fatih Şakir, oy birliğiyle başkan seçildi

Konuşmaların ardından, faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunmasına geçildi. Raporların okunup müzakeresi ve kabulünden sonra yapılan seçimlerde BALKANTÜRKSİAD'ın 2021-2023 arasında görev alacak yeni yönetimi oy birliği ile seçildi. BALKANTÜRKSİAD'ın 6. Dönem 5. Başkanı olan Fatih Şakir, teşekkür konuşmasında "Sizlerin güveninize layık olmak için; üstlendiğimiz bu önemli sorumluluğun gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek ve BALKANTÜRKSİAD'ın başarı yolculuğunu daha da ileri aşamalara taşımak, ekip olarak esas gayemiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Şakir'den yeni hedefler

Bursa'nın ekonomik gücünde Balkanlar'dan gelen iş insanlarının payının göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Şakir, şunları söyledi: "Geçmiş dönem projelerimizden AB-Türkiye İlişkileri ve Yeni Başlangıç adıyla başlatılan ve bizim de paydaşı olduğumuz projeye aynı hızda devam edeceğiz. İş dünyasına yönelik hibeler ve fonlar konusunda üyelerimizi bilinçlendirip farkındalık oluşturmayı sürdüreceğiz. BALNET grupları oluşturarak aramızdaki ticari hacmi arttırmaya devam edeceğiz. MİNİA BALKANTÜRK Projemizin yakın zaman içinde açılışını gerçekleştireceğiz. BALKANTÜRK AKADEMİ gerek online gerekse yüz yüze eğitim faaliyetlerine aynı hızda devam edecek."

Yeni dönemdeki hedefleriyle ilgili de konuşan Şakir, "Projelerimizi planlarken 'Önce üyelerimizin, ardından şehrimizin ve elbette ülkemizin ekonomik gelişimine nasıl katkı koyabiliriz?' diye düşündük. Bu minvalde 6 ana başlık belirledik. İhracatın arttırılması, İş dünyasına girmek isteyen genç girişimcilerin desteklenmesi, İş dünyasında kadın girişimci ve yönetici sayısının arttırılması, Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, şehrimize yeni üniversiteler kazandırılması, meslek liseleriyle de işbirliği yapılarak, nitelikli eleman ihtiyacına yönelik çözümler üretilmesi, Balkan Kütüphanesi kurulması, Yurt içi Sinerji Toplantılarımıza devam ederken, yurt dışı Sinerji Toplantıları'nın da hayata geçirilmesi ana hedeflerimiz olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Genel Kurul'un sonunda BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı Fatih Şakir tarafından önceki dönem başkanı Berat Tunakan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür hediyesi takdim edildi.

Kaynak: Bültenler