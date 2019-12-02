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BALKANTÜRKSİAD’da gündem finans

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), üyelerine yönelik gerçekleştirdiği seminerlerinin son konuğu Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz oldu.

02.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:45
BALKANTÜRKSİAD’da gündem finans

Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), üyelerine yönelik gerçekleştirdiği seminerlerinin son konuğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz oldu.

Kaynak: Dunya.com

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