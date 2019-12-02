BALKANTÜRKSİAD’da gündem finans
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), üyelerine yönelik gerçekleştirdiği seminerlerinin son konuğu Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz oldu.
02.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:45
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), üyelerine yönelik gerçekleştirdiği seminerlerinin son konuğu Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz oldu.
Kaynak: Dunya.com