BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak
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BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak

29.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:36
BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, başta üyeleri olmak üzere iş dünyasının Avrupa Birliği (AB) fonlarından daha çok faydalanabilmesini sağlamak üzere, proje yazma ve hazırlama ekipleri oluşturacaklarını belirtti.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, başta üyeleri olmak üzere iş dünyasının Avrupa Birliği (AB) fonlarından daha çok faydalanabilmesini sağlamak üzere, proje yazma ve hazırlama ekipleri oluşturacaklarını belirtti.

Tunakan, BALKANTÜRKSİAD'ın kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla dernek binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yeni katılımlarla 400'ü aşkın üye sayısına ulaştıklarını söyledi.

200 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirten Tunakan, "Bulgaristan, Arnavutluk ve Zambiya'ya 50 bin maske yardımı yaptık. Eğitime yönelik çalışmalarımıza Balkantürk Eğitim Vakfı üzerinden devam ettik. Balkanlardaki kültür mirası eserlerin Bursa'da yaşatılması için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Nilüfer Belediyesi ile iş birliği içinde Minia Balkantürk Açık Hava Müzesi'ni projelendirdik ve inşaatına başladık." ifadesini kullandı.

AB ile ilişkileri geliştirme ve iş dünyasının AB fonlarından daha çok faydalanması kapsamında temaslarına devam ettiklerini aktaran Tunakan, şöyle konuştu:

"Üyelerimiz başta olmak üzere iş dünyamızın AB fonlarından daha çok faydalanabilmelerini sağlamak üzere proje yazma ve hazırlama ekipleri oluşturacağız. İkili ilişkilerin kuvvetlenmesi için öncelikle ticari ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini biliyoruz."

Tunakan, üyelerini Balkan ülkelerinin ticaret ateşeleriyle aylık bilgilendirme toplantılarında bir araya getireceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına getirilen genel kurul yapma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından derneğin genel kurulunu gerçekleştireceklerini bildiren Tunakan, "İki dönemlik görev süremi tamamlıyorum. Genel mutabakatla yeni dönem başkan adayımız olarak halen yönetim kurulu başkan vekilliğimizi sürdüren Fatih Şakir arkadaşımızı belirledik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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