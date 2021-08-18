BALKANTÜRKSİAD Busader'i ağırladı

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği'nin (BUSADER) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı ve Yönetimini ağırladı.

BALKANTÜRKSİAD Dernek merkezinde gerçekleşen ziyarette BUSADER ve BALKANTÜRKSİAD arasında toplumda organ bağışı farkındalığının artırılması için kurulacak işbirlikleri ve yapılabilecek projeler değerlendirildi.

Ziyarette konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, doku ve organ bağışının önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü, "BUSADER'in yeni yönetimini ve çok değerli Başkanı Tülin Günbatılı'yı derneğimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Yeni görevlerinde başarılı olmalarını dilerim. Her birey organ bağışına ihtiyaç duyacak bir hastalığın adayı. Organ bekleyen onlarca hastamızın umudu bilinçli organ bağışçılarına bağlı. Hayata tutunmalarına vesile olabiliriz. Ruh sağlığı, organ bağışı ve ilk yardım konularında çalışmalar yürüten BUSADER ile kurabileceğimiz işbirlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Üyelerimizle birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

BUSADER'in yeni Başkanı Tülin Günbatılı da BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir'in ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çalışmalarına destek verdiklerini belirterek teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler