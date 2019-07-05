Balkanlardan Darıca'ya iki madalya

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 49. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'ndan bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Murat Yalçınkaya ve İslam Taşçı Romanya'nın ev sahipliğinde 2-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 49. Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 ülkeden 300'e yakın sporcuyla yarıştı. Müsabakalarda Murat Yalçınkaya 3 bin metre su engelli yarışta şampiyon olurken, Bosna Hersek'ten Mrkanovic Belmin ikinci ve İsrail'den Muchie Zemenu üçüncü oldu. Ayrıca bu sonuçla Murat Yalçınkaya Avrupa Gençler Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Etmeye hak kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından İslam Taşçı da 3 bin metre yarışmasında İsrailli rakibine kıl payı gerisinde kalarak ikinci oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA