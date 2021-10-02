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Balkanlarda Türk doktor Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu'na önemli görev

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Balkanlarda Türk doktor Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu'na önemli görev

Türk doktor Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, Balkanlarda Adli Bilimler alanında öncü olan bilim insanları tarafından 2003 yılında kurulan Balkan Adli Bilimler Akademisi'nin (Balkan Academy of Forensic Sciences) başkanı olarak seçildi.

Türk doktor Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, Balkanlarda Adli Bilimler alanında öncü olan bilim insanları tarafından 2003 yılında kurulan Balkan Adli Bilimler Akademisi'nin (Balkan Academy of Forensic Sciences) başkanı olarak seçildi. 500 bilim insanı arasından seçilen Prof. Dr. Kalfoğlu, "Kendim ve ülkem adına gururlu, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Balkanlarda yeni otopsi standartları oluşturmayı, halen var olan iyi uygulamalar temelinde yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Balkan Adli Bilimler Akademisi'ne Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye'den 500'den fazla bilim insanı üye. Bu sene 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Adli Bilimler Kongresinde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, başkan olarak seçildi.

YENİ OTOPSİ STANDARTLARI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu çok mutlu ve gururlu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kalfoğlu, "Bütün dünyada olduğu gibi Balkan ülkelerinde de suçlar sınır tanımıyor. Bu suçları aydınlatabilmek için Balkan ülkelerinin iş birliği yapması şarttır. Ancak bu şekilde suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması mümkün olacaktır. Bu amaçla Balkan Adli Bilimler Akademisi üyeleri olarak bizler bu konuda çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Bu kapsamda öncelikle bilimsel işbirliği için birlikte çalışacak grupları belirledik. Bununla birlikte Balkanlar'da yeni otopsi standartları oluşturmayı, halen var olan iyi uygulamalar temelinde yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

KAYIP MÜLTECİLERİN BELİRLENMESİ İÇİN BİLİMSEL BİR PLATFORM KURACAĞIZ

Ortak eğitim müfredatları oluşturmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Kalfoğlu, "Kızılay ve Kızılhaç ile iş birliği içerisinde sınırlar arası çalışmalar başlatarak özellikle kayıp mültecilerin belirlenmesi için bilimsel bir platform kuracağız. Akademisyen değişimi için gerekli olanakları oluşturmak için programlar geliştirmeyi de kendimize bir hedef olarak belirledik, çünkü özellikle genç bilim insanlarının kendilerini ifade edebilecekleri bir platform aracılığı ile bilgi paylaşımının öneminin farkındayız" ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM

Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, "En kısa zamanda Akademinin Adli Bilimler konularına odaklanacak uluslararası bir bilimsel derginin hazırlanması, alanda çalışan farklı bilim dallarından uzmanlara bilimsellik temelinde akademik bir güç kazandıracaktır.  Bu oluşum içerisinde bu sene itibari ile önemli bilimsel görevler üstlenen Türkiye, suçların aydınlanması için değerli katkılar sağlayacaktır. Bu akademinin başkanılığı görevini üstlendiğim için kendim ve ülkem adına gururlu ve mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.


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