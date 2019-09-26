Balkanlarda kaçak tütün pazarı: Yıllık 300 milyon euro vergi kayıp

26.09.2019 19:30

Balkan ülkelerinde artan sigara fiyatları tüketicileri kaçak sigara ve tütüne itti. Nüfusu 20 milyonu bulan eski Yugaslavya ülkelerinde yaklaşık 600 bin kişinin kaçak tütün ürünlerine yönelmesi bu devletlere yılda 306.7 milyon euro vergi kaybettirdi.



Zagreb Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre "Her 10 sigara içicisinden 8'i ucuz fiyatlar sebebi ile kaçak tütün ve sigarayı tercih ettiğini" söyledi. Enstitü, araştırmaya katılan 21 bin kişinin 3'te ikilik kısmının pahalı hayat şartları sebebi ile yasal sigara almayı bıraktığını gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle