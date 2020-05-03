Balkanlarda iftar sofralarında geleneksel ramazan pitaykası

Balkanlarda iftar sofralarında geleneksel ramazan pitaykasıEnis TABAK, Prizren, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatın adeta durduğu Kosova'da, ramazan ayı da zor geçiyor.

Balkanlarda iftar sofralarında geleneksel ramazan pitaykası

Enis TABAK, Prizren, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatın adeta durduğu Kosova'da, ramazan ayı da zor geçiyor. Prizren'in geleneksel ramazan pitaykaları (pide) bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle ertelenirken, fırıncılar internet üzerinden vatandaşın ayağına iftar sofralarının geleneksel pitaykasını götürüyor.

Daha önceki ramazanlar da iftar öncesi kalabalıkların oluştuğu fırınlar, şimdi koronavirüsü salgını nedeniyle bomboş. Prizren'de ramazan ayına has geleneksel olarak sadece ramazan aylarında yapılan yumurtalı pitaykalar da sokağa çıkma yasağı ve insanların bir araya gelmesinin kısıtlanması nedeniyle bu yıl yasaklanmış durumda. Eskiden sabah erken saatlerde evde hazırlanan malzemeler fırına götürülür daha sonra iftar öncesi ellerinde boş tepsilerle fırına gidilip pişen pitaykalar alınır ve iftarda Şar peyniri ve hazırlanan diğer yiyeceklerle sıcak sıcak yenilirdi.

'SOSYAL MEDYA VE TELEFON YOLUYLA SİPARİŞ ALIYORUZ'

Fırıncı Abdullah Kuştendil, 'Kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle millet fırınlara gelemiyor. Biz de telefon ve sosyal medya üzerinden siparişler alıyoruz ve iftar öncesi ailelerin evlerine yetiştirmeye çalışıyoruz' dedi. Yaklaşık 1 aydır karantina altında olan Prizren'de bu Ramazan ayında koronavirüsü salgını nedeniyle toplu iftar yemekleri, teravih namazları yanı sıra davetler tamamen yasaklanmış durumda.

Kaynak: DHA