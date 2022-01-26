Balkanlar soğuk havayla mücadele ediyor

Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek başta olmak üzere Balkanlar'ın neredeyse tamamı sert kış koşulları ile mücadele ediyor.

Turuncu ve kırmızı meteorolojik alarmların verildiği Karadağ'ın Kosanica kasabasında, 25 Ocak'ta kaydedilen hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 33 dereceyi gösterirken bugün itibari ile eksi 10 derece oldu.

Vijesti Televizyonu Meteoroloji Merkezi Başkanı Dusan Pavicevic "Daha önce Karadağ'da kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 32 derece olarak 1985'te Rozaje kentinde ölçülmüştü." dedi.

Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ), ülkenin çoğu yerinde hava sıcaklığının eksi 14 ile eksi 6 derece arasında, dağlık bölgelerde ise eksi 20 derece civarında olacağını ve özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Bugünden itibaren Sırbistan'ın kuzeyinde, yarın diğer bölgelerde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı bildirildi.

Bosna Hersek'in Bugojno kentinde bu sabah ölçülen en düşük sıcaklık eksi 12 olarak kayıtlara geçti. Başkent Saraybosna'daki hava sıcaklığı eksi 8 derece iken Bjelasnica Dağı'nda kaydedilen sıcaklık eksi 16 derece oldu.

Bosna Hersek Federal Hidrometeoroloji Enstitüsü, "Günün ikinci yarısında Bosna Hersek'te kuzeyden gelen bulutlarda ılımlı bir artış görülecek. Günlük en yüksek hava sıcaklığı çoğunlukla eksi 4 ile 1 derece arasında seyredecekken, ülkenin güneyinde ise 7 dereceye kadar çıkacak." açıklamasını yaptı.