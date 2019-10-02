"Balkanlar sadece Osmanlı döneminde huzurlu yaşadı"

02.10.2019 17:10

Karadağ İslam Meşihatı (Diyanet İşleri) Başkanı Rıfat Feyziç, "Balkanlar'ın huzur içinde yaşadığı dönem sadece Osmanlı hakimiyeti altında olduğu dönemdi." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesinde yeni dönemin ilk dersi "Tarih Boyunca Balkanlar ve Türkiye" konulu panelle başladı.

Fakültenin konferans salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Karadağ İslam Meşihatı Başkanı Rıfat Feyziç, Balkanlar'ın Osmanlı hakimiyetinde 500 yıla yakın huzur ve barış içinde yaşadığını söyledi.

Osmanlı'nın, Balkanlar'ı insanlara zulmetmeden ve katliamlar yapmadan fethettiğini hatırlatan Feyziç, "Osmanlı'dan önce Balkanlar'da karışıklık ve savaşlar vardı. Osmanlı Balkanlar'a gelince bir rahatlık oldu. Savaşlar bitti. Huzur içerisinde yaşandı uzun yıllar boyunca. Balkanlar'ın huzur içinde yaşadığı dönem sadece Osmanlı hakimiyeti altında olduğu dönemdi." dedi.

Balkanlar'da Osmanlı'nın yanlış anlatıldığını ifade eden Feyziç, şöyle devam etti:

"Bir defa bunu Karadağ'da bir televizyon programında anlatmaya çalıştım. Karşımda Hristiyanlar vardı. Osmanlı hakkında olumsuz konuşup Osmanlı'nın Balkanlar'da zulmettiğine dair söylemlerde bulundular. Ben onlara dönerek, 'Sizin şimdi söylediğiniz gibi ve eskiden bize öğrettiğiniz gibi olsaydı, şu anda Balkanlar'da ne Sırp olurdu ne Ortodokslar olurdu ne Bulgarlar olurdu' diye cevap verdim."

-"Osmanlı demokrat bir ülkeydi"

Osmanlı'nın fetih politikasında "huzursuzluk yaşatmak" olmadığını vurgulayan Feyziç, "Osmanlı isteseydi Balkanlar'da bir tane Hristiyan bırakmazdı. Ama bunu yapmadı. Osmanlı demokrat bir ülkeydi. İnsanları kendiliğine bıraktı. Herkes istediği gibi yaşıyordu. Herkes kendi dini ve inancı içinde rahat bir yaşam sürdü. Herkes kendi dilini konuştu." ifadelerini kullandı.

Panele, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA