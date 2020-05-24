Balkanlar, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleriyle karşıladı
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Balkanlar, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleriyle karşıladı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

24.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:51

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle Balkanlar'da sosyal mesafe kuralına uygun kılınan bayram namazı, Kosova ve Slovenya'daki camilerde ise kılınmadı.

Bu yıl salgın nedeniyle buruk bir bayram yaşayan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, bayram namazını kılmak için toplandı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı namaza koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda cemaat katıldı.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bayramlaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı'da da bayram namazı sınırlı katılımla kılındı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı adı taşıyan camiye gelen Müslümanlar bayram namazının ardından dua etti.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah namazının evlerde kılındığı Kuzey Makedonya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Kuzey Makedonya İslam Birliği'nin (Diyanet İşleri) kararı ile bayram namazı öncesinde ülke genelinde camilerde selalar okundu.

Başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ve Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili yanı sıra vatandaşlar Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın kıldırdığı namazda saf tuttu. Bayram namazı hutbesini Recepi adına, Üsküp Müftüsü İsmaili Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde okudu.

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı'nda bugün yerel saatle 11: 00'den, 26 Mayıs salı günü saat 05: 00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Arnavutluk'ta da Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere gitti. Ramazan Bayramı merkezi töreni belirli kurallara uyularak başkent Tiran'daki Mahmut Ağa Kokonozi Camisi'nde düzenlendi.

Kosova'da ise Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kosova İslam Birliği'nin aldığı karar ile bayram namazı kılınmadı. Başkent Priştine'deki Sultan Mehmet Fatih Camisi'nde Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava ve bir grup görevlinin katılımıyla vaaz ve tekbir ile salavatlardan oluşan program icra edildi.

Balkanlar, Ramazan Bayramı'nı koronavirüs tedbirleriyle karşıladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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