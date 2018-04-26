Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Batı Balkanlar'da güvenlik sorunlarının çözümünde iş birliğinin arttırılması gerektiğini belirterek, "Balkanlar'ın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir." dedi.

Tusk, Batı Balkan turu kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Dragan Covic ve Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Mladen İvanic ile görüştü.

Devlet Başkanlığı binasında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tusk, 17 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne değinerek, "Her şeyden önce zirve, Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifini doğrulayacak. Zirvede ayrıca, insan, dijital çağ ve altyapı ilişkileri de ele alınacak." diye konuştu.

Uygulanacak somut projelerle AB ile Balkan ülkelerini birbirine bağlamak istediklerini dile getiren Tusk, "Güvenlik sorunlarının çözümünde iş birliğini daha çok arttırmalıyız. Balkanlar'ın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir." ifadelerini kullandı.

Tusk, Bosna Hersek'e AB üyeliği yolunda destek olmaya devam edeceklerini, barış ve iş birliğinin sonucunda refah ve istikrarın olduğunu söyledi.

İzetbegovic de Sofya'da düzenlenecek zirvenin Batı Balkan ülkelerine tarihi bir fırsat sunacağını belirterek, "Bosna Hersek'ten bazen olumsuz mesajlar gidiyor. Bazen bu ülkede krizler hiç bitmiyor gibi gözüküyor. Gerçekte, Bosna Hersek'teki durum medyada gösterilenden çok daha iyi. Tüm sorunlara rağmen son 3 yılda oldukça önemli adımlar attık." dedi.

Tusk'ın Saraybosna ziyareti kapsamında ayrıca, Bosna Hersek'i Batı Avrupa ile bağlayacak 5C Koridoru'nun Güney Mostar ve Kuzey Zenica kısımlarının yapımına ilişkin Avrupa Yatırım Bankası ile Bosna Hersek Finans ve Hazine Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, Avrupa Yatırım Bankası adına Batı Balkan, Slovenya ve Hırvatistan Kredi Sorumlusu Matteo Rivellini ve Bosna Hersek Finans ve Hazine Bakanı Vjekoslav Bevanda katıldı.

Tusk, Batı Balkan turu kapsamında Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek'in ardından, yarın Makedonya'yı ziyaret edecek.