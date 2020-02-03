Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor

03.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:40

Yurt genelinde çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava çarşambadan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, çarşamba Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, perşembe ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Yağışlı sistemin pazar yurdu terk etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA