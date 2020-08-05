Balkanlar'dan Lübnan'a dayanışma mesajları
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Balkanlar'dan Lübnan'a dayanışma mesajları

Balkan ülkeleri, Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından dayanışma mesajları paylaştı.

Balkanlar'dan Lübnan'a dayanışma mesajları
05.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:07

Balkan ülkeleri, Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından dayanışma mesajları paylaştı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, sosyal medyahesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Pendarovski, "Kaybedilen bir sürü hayat, binlerce yaralı ve maddi hasar çok büyük. Onarılmaz kayıp." ifadelerini kullanarak dayanışma içerisinde olduklarını aktardı.

Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov da Lübnan halkına başsağlığı dileklerini sunarak, "Beyrut'taki çok büyük patlamadan dolayı şok oldum. Düşüncelerimiz etkilenenlerle birlikte." dedi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı da Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında 3 askerinin görev yaptığı bilgisini paylaşarak, askerlerin güvenli noktalarda görevlerini icra ettiğini bildirdi.

Kosova ve Arnavutluk

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti de yayımladığı taziye mesajında, Lübnan hükümeti ve halkına en içten taziyelerini ifade ederek, patlamanın dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Kosova'da da derin acıyla karşılandığını vurguladı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşüncelerinin Beyrut'taki trajik patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla olduğunu ifade ederek, "Lübnan halkıyla dayanışma" mesajını paylaştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise Lübnan halkına taziye ve dayanışma mesajını sundu.

Sırbistan ve Bosna Hersek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a gönderdiği taziye mesajında, ülkesinin patlamanın neden olduğu hasarı ortadan kaldırmak için gerekli yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, mesajında, "Patlamaya ait görüntüler bizi derinden sarstı. Bu zor zamanlarda, Sırbistan halkı olarak acınızı paylaştığımızı bildirmek isterim. Yaralılara gerekli desteği vereceğinizden hiç şüphemiz yok." ifadelerine yer verdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic de gönderdiği taziye mesajında, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerin acısını paylaştığını belirterek, Bosna Hersek'in dost ülke Lübnan'ın yanında yer aldığını kaydetti.

İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ise Lübnan halkının Bosna Hersek'teki Müslümanların dualarında olduğunu ifade ederken, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de dayanışma mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

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