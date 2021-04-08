Meteorolojinin uyardığı Edirne'de kar etkisini artırıyor

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Meteorolojinin uyardığı Edirne'de kar etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yaptı.

Meteorolojinin uyardığı Edirne'de kar etkisini artırıyor

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarılarda bulunduğu kar yağışı Balkanlar'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Saatler içerisinde birçok köy beyaza büründü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Balkan köylerinde hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı. Bir günde 15 dereceden 2 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle köylerde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Hamzabeyli köyü olmak üzere civarda bulunan birçok Balkan Köyü kısa sürede beyaza büründü.

Don ve buzlanma bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, Cuma ve Cumartesi günü Trakya'nın birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında yaşanan ciddi düşüşle birlikte don ve buzlanma bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA