Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek
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Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

03.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:20
Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da kara dönüşecek

Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, çarşamba günü Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Soğuk hava dalgasının hava sıcaklıklarını hissedilir düzeyde düşürmesi bekleniyor. Sağanak olarak başlayan yağışların ise çarşamba günü akşam saatlerine doğru kar yağışına döneceği ön görülüyor.

Nehir ve barajlardaki su seviyelerinin düştüğü bölgede üretici yağmur ve kar duasına çıkmıştı. Selimiye Camisi'nde geçen hafta dua edilmişti.

Kaynak: AA
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