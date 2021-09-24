Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı - Haberler
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Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı Bursa'da açılan müzede, Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin minyatürleri sergileniyor Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), kuruluşunun 10. yılında Bursa'ya "Minia Balkantürk Parkı"nı kazandırdı.

BURSA (İHA) - Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı

Bursa'da açılan müzede, Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin minyatürleri sergileniyor

BURSA - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), kuruluşunun 10. yılında Bursa'ya "Minia Balkantürk Parkı"nı kazandırdı. Parkta, 12 Balkan ülkesinde yer alan Osmanlı eserlerinin minyatürlerinin haricinde 90 kişilik amfi tiyatro ve hediyelik eşya dükkanı da yer alıyor.

MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi'nde, Osmanlı'nın 12 Balkan ülkesine miras bıraktığı tarihi eserlerin yanı sıra Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Bulgaristan - İbrahim Paşa Camii, Kosova - 1. Murad Türbesi, Karadağ - Saat Kulesi, Moldova - Komrat Türk Kültür Evi, Hırvatistan - Klis Kaleiçi Camii ve Hamamı, Sırbistan - Voyvodina Hamamı, Slovenya, Bosna Hersek - Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Kuzey Makedonya - Taş Köprü, Arnavutluk - İşkodra Kalesi ve Romanya - Mecidiye Camii yer alıyor.

Açılışa Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl emniyet Müdürü Tacettin Aslan, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve BEV Başkanı Dr. Aytuğ Onur, Bulgaristan'ın Bursa Konsolosu Veselin Bojilov'un yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, "Değişik sebeplerle ülkeler arasındaki sınırların değişebildiği pek çok görülmüştür. Aynı şekilde zaman zaman göçler de yaşanmıştır. Her ne kadar sınırlar değişse, göçler yaşansa da, köklerin kalıcı olduğu inkar olunamaz bir gerçektir. Köksüz insanlar gibi köksüz toplumlar da rüzgarın önünde savrulmaya mahkumdur. BALKANTÜRKSİAD olarak Balkan ve Rumeli coğrafyasında kalmış ata yadigarı eserleri Bursa'mızda Minia Balkantürk Parkı(mızda yaşatmak istedik" dedi.

Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı

Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı

Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı

Balkanlar'daki Türk eserlerinin minyatürleri Bursa'da yapıldı
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