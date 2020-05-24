Balkanlar'da Ramazan Bayramı
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Balkanlar'da Ramazan Bayramı

Kosova'da ise Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kosova İslam Birliği'nin aldığı karar ile bayram namazı kılınmadı.

24.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:01

Kosova'da ise Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kosova İslam Birliği'nin aldığı karar ile bayram namazı kılınmadı. Başkent Priştine'deki Sultan Mehmet Fatih Camisi'nde Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava ve bir grup görevlinin katılımıyla vaaz ve tekbir ile salavatlardan oluşan program icra edildi.

Balkanlar'da Ramazan Bayramı

Kaynak: AA

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