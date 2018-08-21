Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı Coşkuyla Karşıladı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı.

Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman sabah saatlerinde bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu taştı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırdıktan sonra yaptığı açıklamada, bütün farklılıklarına rağmen insanların Allah tarafından yaratıldığına işaret ederek, "Ortak kaderimizin için dinde birlik ve sorumluluğa ihtiyacımız var." dedi

Banja Luka kentinde, Bosna Savaşı sırasında 1993 yılında Sırp ordusu tarafından yıkılan ve 7 Mayıs 2016'da yeniden hizmete açılan tarihi Ferhadije Camisi'nde bayram namazını Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic kıldırdı.

Bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olma özelliğini taşıyan Bayraklı Camisi'nde de bayram namazı büyük bir coşkuyla kılındı. Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın verdiği hayat ve düşünme özelliği için her gün şükredilmesi gerektiğini vurguladı.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da da bayram namazı vesilesiyle Müslümanlar camilere akın etti.

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'da başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki 130'dan fazla camide bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de şehirle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bayram namazının ardından camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Rijeka şehrinde de Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle toplandı.

Makedonya, Kosova ve Arnavutluk

Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar da bayram namazını kılmak üzere camilerde toplandı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı dolayısıyla müminlerle dolup taştı. Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı, bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Bayram hutbesini Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi adına Üsküp İsa Bey Medresesi öğrencisi Orhan Zendeli Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere 3 dilde okudu. Recepi'nin mesajında, Kurban Bayramı'nın önemine değinilerek, Müslümanların bayramı kutlandı.

Kosova genelindeki camiler de bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu. Kosova'da merkezi kutlama başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde yapıldı.

Bayram hutbesini, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava okurken, hutbede Kurban Bayramının ve kadın haklarının İslam'daki önemine değindi. Prizren'in merkezinde bulunan Sinan Paşa Camisi'ni dolduran Müslümanlar da sabah namazını kıldıktan sonra, bayram namazını eda etti.

Kurban Bayramı vesilesiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan İskender Bey meydanında toplanan Müslümanlar saf tutup geleneksel olarak bayram namazını burada kıldı. Diğer şehirlerdeki camilerde de katılım yoğun oldu.

Kurban Bayramı vesilesiyle ilahiler okundu, dualar edildi.?