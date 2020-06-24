Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde tekrar artmaya başladığı Balkanlar'da, bazı ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirleri yeniden getirdi.

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi
24.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:47

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde tekrar artmaya başladığı Balkanlar'da, bazı ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirleri yeniden getirdi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, yaptığı açıklamada, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu. Bozinovic, karantina uygulamasının Hırvatistan'dan transit geçecekler için geçerli olmadığını ifade etti.

Hırvatistan'da vaka sayısı son 24 saatte 22 artarak 2 bin 388'e yükselirken, can kaybı ise 107 olarak açıklandı.

Sırbistan'da son 24 saatte 143 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 13 bin 235, can kaybı ise 263 oldu.

Ülkede günlük vaka sayılarının yeniden artması üzerine şehirler arası ve şehir içi ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar Hastanesi Müdürü Meho Mahmutovic, 20 doktor ve 40'a yakın hemşirenin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Sancaklı Boşnaklar Türkiye'den yardım talep etti

Bu arada, Sancak bölgesindeki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Sancak için acil sağlık çalışanı talebinde bulundu.

Başta Novi Pazar şehri olmak üzere Sancak bölgesinin son günlerde Kovid-19 ile mücadelede büyük sorunlar yaşadığını aktaran Curic, özellikle son 10 gündür bölgedeki durumun çok ciddi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce bölgeye yaptığı yardımlar için teşekkür eden Curic, "Yardıma muhtaçlara her daim yardım eli uzattığınızı göz önünde bulundurarak, sizden bir kez daha Sancak'a acil yardım talep ediyorum. Şu an en fazla ihtiyacımız olan sağlık çalışanı desteğidir." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinden Bosna Hersek'te de son 24 saatte 88 yeni vaka tespit edilirken, uzun bir süre aktif vakanın olmadığı Karadağ'da 5, Slovenya'da ise 7 yeni vaka görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi Haber
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Volkan Bozkır Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Açıktan Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Balkanlar'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla yeniden bazı tedbirler getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 19:30:29. #1.14#
title