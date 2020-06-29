Balkanlar'da Kovid-19 vakaları yeniden artınca bazı önlemler geri getirildi
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Balkanlar'da Kovid-19 vakaları yeniden artınca bazı önlemler geri getirildi

Balkanlar'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarında artış yaşanmasıyla bazı ülkelerde kaldırılan tedbirler yeniden getirildi.

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları yeniden artınca bazı önlemler geri getirildi
29.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:18

Balkanlar'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sayılarında artış yaşanmasıyla bazı ülkelerde kaldırılan tedbirler yeniden getirildi.

Sırbistan'da bugün 242 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 14 bin 288'e, can kaybı ise 274'e çıktı. Aktif vaka sayısının 1433 olduğu Sırbistan'da, 39 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı.

Günlük vakaların artmaya devam etmesinin ardından kriz masası yeni bazı tedbirler aldı. Başkent Belgrad'da tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken, Vranje şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

Öğrenci Kliniği Müdürü Marija Obradovic, yurtlarda kalan 210 üniversite öğrencisine Kovid-19 bulaştığını, 50 öğrencinin daha test sonuçlarının beklendiğini duyurdu.

Bu arada, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Muamer Zukorlic, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Birkaç gündür tedavi görüyordum. Dünden beri kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

Novi Pazar ve Tutin başta olmak üzere Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki duruma da dikkat çeken Zukorlic, ağır şartlarda çalışan bölgedeki sağlık personelinin insan hayatını kurtarmak için gösterdikleri kahramanca mücadeleye destek çağrısı yaptı.

Slovenya'da da yeni tedbirler alındı

Slovenya'da bugün 4 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1585'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 111 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet Sözcüsü Jelko Kacin, yaptığı açıklamada, yeni vaka sayılarının artması nedeniyle bazı tedbirleri geri getirdiklerini, açık alandaki etkinliklere katılacak kişi sayısının 500'den 50'ye indirildiğini bildirdi.

Hırvatistan'da son 24 saatte 34 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 bin 725, can kaybı ise 107 olarak açıklandı. Ülkede 463 aktif vaka olduğu, bunların 65'inin hastanede tedavi altında bulunduğu ifade edildi.

Karadağ'da 17 yeni vaka tespit edilirken, Tivat şehrindeki kreşte çalışan bir öğretmenin test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Kreşin kapatıldığı, öğretmenle temasta olan herkese test yapılacağı kaydedildi.

Bosna Hersek camilerinde Sancak için yardım toplanacak

Bosna Hersek'te son 24 saatte 128 yeni vaka tespit edilirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, salgının henüz geçmediğini ve yayılmasını önlemek amacıyla tüm tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti, Bosna Hersek'teki yetkili kurumları Sırbistan'daki Müslüman nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesine yardıma çağırdı.

Kavazovic, İslam Birliği olarak kendilerinin de Sancak halkına yardım edeceğini, bu haftaki cuma namazında ülke genelinde ve Boşnak diasporasındaki tüm camilerde Sancak için yardım toplanacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Manşet

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