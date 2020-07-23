Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
23.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:39

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Bosna Hersek'te Kovid-19 salgınının başladığı marttan bu yana "günlük en yüksek vaka sayısı" tespit edildi. Son 24 saatte 347 artan ile vaka sayısı 9 bin 462'ye yükseldi.

Ülkede 274 kişi yaşamını yitirirken, iyileşen kişi sayısı 4 bin 367 olarak güncellendi.

Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Başbakanı Fadil Novalic'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sırbistan'da vaka sayısı 22 bin 31'e ulaşırken, can kaybı 499 oldu. İyileşen kişi sayısının 14 bin 47'ye yükseldiği Sırbistan'da, günlük test sayısının artırıldığı bildirildi.

Hırvatistan ve Karadağ

Hırvatistan'da da vaka sayısı 4 bin 530 olarak açıklanırken, 125 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa'da virüsün en son yayıldığı ülke Karadağ'da ise vaka sayısı 2 bin 472'ye ulaşırken, can kaybı 25'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 492 olarak kaydedilen Karadağ'da, "salgın" durumu ilan edildi.

Salgın durumu kapsamında, tüm ülkede maske takma zorunluluğu başlatıldı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da ise şu ana kadar toplam 9 bin 547 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan 442 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 71 kişi iyileşti.

Arnavutluk'ta vaka sayısı 4 bin 358'e yükselirken, 120 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 463 de kişi iyileşti.

Kosova'da ise toplam 6 bin 286 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan 150 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 369 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Magazin
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü 3. Sayfa
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması: Kalan ödemeler sezon sonunda tamamlanacak
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması: Kalan ödemeler sezon sonunda tamamlanacak
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Selçuk Yöntem Huysuz Virjin
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 15:17:24. #1.15#
title