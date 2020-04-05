Balkanlar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Yunanistan, Romanya, Kosova, Güncel

Balkanlar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balkan ülkelerinde 392 kişi hayatını kaybetti.

05.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:00
Balkanlar'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Balkan ülkelerinde 392 kişi hayatını kaybetti.

En fazla ölüm Romanya, Yunanistan ve Sırbistan'da yaşanırken, Kosova'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 3 bin 864'e yükseldiği Romanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e ulaştı, 374 kişi de iyileşti.

Yunanistan'da vaka sayısı 1673 olarak kaydedildi, can kaybı 70, iyileşenlerin sayısı 78 olarak açıklandı.

Sırbistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken vaka sayısı son 24 saatte 284 artarak 1908'e çıktı. Ülkede 1082 hastanın tedavi gördüğü, 98 kişinin solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.

Slovenya'da can kaybı 6 artarak 28'e ulaşırken, ülkedeki vaka sayısı 997 olarak kaydedildi. Ülkede 156 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi, 79 kişi de iyileşti.

4 aylık bebekte Kovid-19

Vaka sayısının 1182'ye ulaştığı Hırvatistan'da ise 4 aylık bebekte Kovid-19 tespit edildi. Ölü sayısının 15 olduğu ülkede, 115 kişi de virüsü yenerek evlerine döndü.

Bosna Hersek'te ise vaka sayısı 651'e ulaşırken, 21 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 30 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Bulgaristan'da vaka sayısı 522'ye yükseldi, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 18 ve iyileşenlerin sayısı da 37 olarak kaydedildi.

Balkan bölgesinin en küçük ülkesi Karadağ'da da vaka sayısı 203'e yükselirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1 kişi iyileşti.

Kuzey Makedonya'da can kaybı 18'e yükseldi, vaka sayısı 555 oldu. Ülkede 23 kişi iyileşti.

Vaka sayısının 361 yükseldiği Arnavutluk'ta 20 kişi hayatını kaybederken, 104 kişi de virüsü yendi.

Kosova'da virüsten bir kişi hayatını kaybederken, 140 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kaynak: AA

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