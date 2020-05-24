Balkanlar'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı
Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına riayet ederek bayram namazını kıldı.
24.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:34
Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına riayet ederek bayram namazını kıldı.
Kaynak: AA