Balkanlar'da Kadir Gecesi coşkusu

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, teravih namazından önce Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Gece boyunca Kuran-ı Kerim okunup dualar edilen camide yer bulamayanlar avluda ibadet etti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Banja Luka'da yaşayan Müslümanlar da tarihi Ferhadiye Camisi'ni doldurdu. Teravih namazından önce yapılan programa katılanar ellerini semaya açtı.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Müslümanlar, Osmanagic ve Starodoganjska camilerinde düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dua etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanarak akşam namazının ardından düzenlenen programa katıldı. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde yaşayan Müslümanlar ise kendilerine en yakın camilere akın etti.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek için camileri doldurdu.

Kadir Gecesi münasebetiyle başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'ne yoğun ilgi gösteren Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti.

İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından düzenlenen program kapsamında ilahiler okundu. Programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da katıldı.

Kadir Gecesi, ülke genelindeki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Kosova'da da Kadir Gecesi nedeniyle farklı camilerde teravih namazı eda edildi.

Başkent Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmed Camisi'ni dolduranlar, cami içinde yer bulamayınca namazlarını avluda kılarak, dua etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Tabak Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı

Müslümanlar, teravih namazının ardından dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.

Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar ülke genelindeki camileri doldurarak geceyi idrak etti.

Kaynak: AA