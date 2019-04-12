Balkanlar'da 6 Ülkenin Sınırını Değiştirecek 'Büyük Arnavutluk' Projesi: Arnavutlar Ne Diyor?

Avrupa Birliği (AB) yolundaki Batı Balkanların iki ülkesi Arnavutluk ve Kosova birleşebilir mi? “Büyük Arnavutluk” tartışması siyasilerin açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Arnavutluk medyasında, kurulacak 'Büyük Arnavutluk'un yeni başkanının kim olacağı işleniyor. Peki Arnavutlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Ülkenin başkenti Tiran’da halka sorduk.

Sırbistan, böyle bir adımın ‘Büyük Balkan Savaşı’na neden olabileceği konusunda uyarırken, Arnavutlar ‘tarihi hayallerinin’ gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Ancak ülkenin AB'ye adım attığı gün bu tartışmaların da sonlanacağı belirtiliyor.

'Büyük Arnavutluk' nerede?

Farklı din, kültür ve etnik yapılara ev sahipliği yapan Balkanlar, özellikle Soğuk Savaşın son bulmasıyla en fazla nüfus hareketinin görüldüğü yerler arasında yer aldı. Bunun yanında bölgedeki aynı etnik yapılar kurulan farklı ülke sınırları içinde kaldı.

Balkanlar’da yaşayan yaklaşık 6 milyon Arnavut’un da 3 milyonu Arnavutluk’ta, geriye kalanı başta Kosova, Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Yunanistan gibi komşu ülkelerde yaşıyor. Kosova'nın etnik kökeni de Arnavut.

1912 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak, bağımsızlığını ilan eden Arnavutluk’un dışında yaşayan Arnavutların, ülkenin dış politikasında ve komşularla ilişkilerinde belirleyici role sahip olduğu biliniyor.

Batı Balkanlar'daki 6 ülkeyi yakından ilgilendiren “Büyük Arnavutluk” olarak anılan yer, Kosova, Yunanistan’ın Epir Bölgesi, Karadağ’ın doğusu ile Sırbistan’ın Preşova Vadisi ve Makedonya’nın Arnavutluk sınırındaki bölgeleri kapsıyor.

Büyük Arnavutluk'un kurulmasının ilk adımı olarak Arnavutluk ve Kosova'nın birleşmesi; ikinci adım olarak da diğer bölgelerdeki Arnavutların bu birliğe katılması öngörülüyor.

AB süreci ve Büyük Arnavutluk tartışması

Arnavutluk, NATO’ya üye olduğu 2009'da AB’ye resmi üyelik başvurusu yaptı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve 2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığını kazanan Kosova’nın Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin, bölgedeki Arnavutların tek bir devlet altında birleşebileceği yönünde açıklamaları sonrası başlayan tartışma günümüzde de devam ediyor.

Rama ve Taçi’nin bu politikaları, ülkelerinin Avrupa Birliği üyelik sürecini hızlandırmak için ‘blöf yaptıkları’ şeklinde de yorumlanıyor.

Zira Arnavutluk’un AB ile başlaması planlanan müzakere sürecinin geleceğinin, 2018’deki ertelemenin ardından bu yılın ikinci yarında belli olması bekleniyor. Ülkenin AB'ye üye olmasıyla bu konudaki tartışmaların da bitmesi bekleniyor.



Brüksel tarafından yapılan son açıklamaya göre, Arnavutluk'un 2025'ten önce AB'ye üyeliği söz konusu değil.

Arnavutluk’ta nüfusun yüzde 82,6 Arnavut; yüzde 0,9 Yunan; yüzde 1 diğerleri (Roma, Makedon, Karadağlı, Ulah, Bulgar), yüzde 15.5 etnik aidiyet sorusuna yanıt vermiyor. Nüfusun yüzde 70’i Müslüman, yüzde 20’si Ortodoks ve yüzde 10’u Katolik olarak biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle