Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak
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Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak

Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da düzenlenecek.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Sahili'nde yapılacak şampiyonada Türkiye'den 24, Bulgaristan'dan 10, Romanya'dan 10, Yunanistan'dan 4, Sırbistan'dan 3 ve Slovenya'dan 2 sporcu mücadele verecek.

Organizasyonda, büyük erkekler 20 kilometre, büyük kadınlar 20 kilometre, 20 yaş altı erkekler 10 kilometre, 20 yaş altı kadınlar 10 kilometre, 18 yaş altı erkekler 10 kilometre ve 18 yaş altı kadınlar 5 kilometre yarışları gerçekleştirilecek.

Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı verecek şampiyonada ter dökecek milli sporcular şöyle:

Büyük kadınlar: Evin Demir, Ayşe Tekdal, Meryem Bekmez, Bedriye Tekin, Kader Dost, Ayşe Kılıç.

Büyük erkekler: Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk, Selman İlhan, Mustafa Özbek, Mert Atlı, Serkan Doğan.

20 yaş altı kadınlar: Songül Koçer, Şükran Ayaz, Selin Çadır.

20 yaş altı erkekler: Serhat Güngör, Mazlum Demir, Mustafa Tekdal.

18 yaş altı kadınlar: Elifnur Özbey, Ayşenur Buse Günaslan, Aylin Baran.

18 yaş altı erkekler: Hayrettin Yıldız, Mehmet Güngör, Ayetullah Bağçe.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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