Balkan Yürüyüş Şampiyonası, 27 Mart'ta Antalya'da yapılacak
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Balkan Yürüyüş Şampiyonası, 27 Mart'ta Antalya'da yapılacak

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Balkan Yürüyüş Şampiyonası, 27 Mart'ta Antalya'da yapılacak

Atletizmde Balkan Yürüyüş Şampiyonası, 27 Mart Cumartesi günü Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek.

Atletizmde Balkan Yürüyüş Şampiyonası, 27 Mart Cumartesi günü Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Slovenya ve Sırbistan'ın katılacağı şampiyonda büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Şampiyonada Türkiye'den 24, Romanya ve Bulgaristan'dan 10'ar, Yunanistan'dan 4, Sırbistan'dan 3 ve Slovenya'dan 2 olmak üzere 53 yürüyüşçü mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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