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Balkan Yarı Maraton Şampiyonası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Balkan Yarı Maraton Şampiyonası

Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yapılan Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye iki kürsü elde etti.

Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde yapılan Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye iki kürsü elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan Ahmet Alkanoğlu 1.06.02'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamlarken, Abdullah Tuğluk ise 1.07.18'lik derecesi ile dördüncü sırada yer aldı. Türkiye erkekler takım sıralamasında 6 puanla ilk sırayı elde ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Kadınlarda Dilek Öztürk 1.19.17 ile beşinci, Emine Akbingöl ise 1.29.31'lik derecesiyle yarışları dokuzuncu sırada tamamladı. Kadın milliler takım sıralamasında ise dördüncü sırada yer aldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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